Ingressos despencam, e Rio Open perde embalo sem João Fonseca

Quando fez sua estreia no Rio Open de 2024, João Fonseca era "apenas" a maior promessa do tênis brasileiro. Ocupava apenas o posto de número 655 no ranking mundial e ainda considerava a hipótese de trocar o circuito profissional por uma faculdade nos Estados Unidos, onde competiria apenas no circuito universitário do país. Até que o carioca, então com 17 anos, bateu o número 36 do mundo, Arthur Fils, por 6/0 e 6/4, fazendo disparar todo tipo de alerta no mundo do tênis.

A partir daquele dia, o circuito passou a olhar para Fonseca com outros olhos, e o adolescente "confirmou" seu potencial ao superar o ex-top 20 Cristian Garín e alcançar as quartas de final daquele Rio Open. Ali, o torneio carioca se transformava. O ambiente mudou. Dava para sentir no ar o otimismo e a expectativa dos fãs de tênis. Havia uma espécie de eletricidade no ar, como dizem por aí.

Fast forward para fevereiro de 2025. João Fonseca desembarcou em sua cidade natal no melhor momento da carreira. Número 68 do mundo, campeão do ATP 250 de Buenos Aires no último domingo, trazendo na bagagem o título do Next Gen Finals (torneio que reuniu os melhores tenistas de até 20 anos na temporada 2024) do ano passado e a vitória sobre o top 10 Andrey Rublev no Australian Open.