Fonseca ofusca até campeão do US Open em exibição com tenistas cadeirantes

João Fonseca e o argentino Juan Martín del Potro juntaram-se a atletas do Wheelchair Tennis Elite, torneio de tênis em cadeiras de rodas disputado nesta semana, no Jockey Club Brasileiro, durante o Rio Open, e disputaram um animado match tie-break. Fonseca atuou ao lado do brasileiro Daniel Rodrigues, e o time da casa foi superado por Del Potro e seu compatriota Gustavo Fernandez.

O placar, contudo, pouco importou. Valeu pela festa, pela confraternização e, para os fãs, valeu principalmente para quem buscava autógrafos de João Fonseca. A saída da Quadra 1 ficou entupida de crianças e adultos buscando uma assinatura ou uma selfie com o carioca de 18, maior sensação do tênis nacional.

O brasileiro foi tão badalado que acabou ofuscando o campeão do US Open de 2019 e vice-campeão olímpico (Rio 2016). Del Potro deixou a Quadra 1 logo atras de Fonseca e também deu autógrafos, mas o nome mais gritado pelos fãs era mesmo o do carioca.