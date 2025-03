Indian Wells: Fonseca tem estreia 'fácil' mas teste contra top 20 depois

Draper tem um ótimo saque, é canhoto e não tem medo de ser agressivo. Sobe à rede quando pode e encurta pontos, tirando o tempo de seus adversários. É justamente um perfil que costuma dar trabalho para Fonseca.

O italiano Lorenzo Sonego (#37) jogou mais ou menos assim quando eliminou o brasileiro do Australian Open, em janeiro. O francês Ugo Humbert (#19), outro canhoto, usou uma fórmula parecida para bater João na Copa Davis, no começo do mês passado. São duas das últimas três derrotas de Fonseca no circuito (a última veio na primeira rodada do Rio Open, diante de Alexandre Muller).

Fonseca é o claro favorito na primeira rodada. Se confirmar a expectativa, terá uma nova chance de medir forças com um nome da elite do tênis. Uma oportunidade para mostrar o que aprendeu com as derrotas recentes e de voltar a colocar seu nome em evidência. O mundo estará de olho.

.

