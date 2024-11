Em números, temporada de Sinner é top 5 nos últimos 25 anos

Foram dois títulos de slam (Australian Open e US Open), uma conquista no ATP Finals e mais um título na Copa Davis. Além disso, em 2024, Jannik Sinner anotou 73 vitórias e perdeu apenas seis jogos, registrando um espetacular aproveitamento de 92,4%. E mais: das 73 vitórias, 18 vieram sobre adversários do top 10. Somando isso tudo, dá para colocar a temporada 2024 do italiano entre as melhores dos últimos 25 anos no tênis masculino.

Em números, o ano de Sinner fica ainda mais especial quando colocado em contexto, lado a lado com temporadas brilhantes de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray - os únicos quatro tenistas que, desde 2002, terminaram temporadas como número 1 do mundo e com mais de 80% de vitórias naquele período (em temporadas com pelo menos 70 vitórias).

Nadal e Murray, por exemplo, nunca tiveram mais de 92% de aproveitamento. Na única vez que passou dos 90%, em 2013, Rafa venceu 75 jogos e perdeu sete, ficando com 91,4% de aproveitamento. Naquele ano, o espanhol foi campeão de Roland Garros e do US Open. Em 2010, quando venceu três slams (não jogou o Australian Open), Nadal acumulou 71v e 10d (87%). Murray, por sua vez, teve seus melhores números em 2016, quando venceu Wimbledon e os Jogos Olímpicos e arrancou até chegar ao posto de número 1 do mundo. Naquela temporada, o escocês teve 71v e 14d (83%).