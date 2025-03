Guga vira embaixador de empresa de software

Volta e meia alguém me pergunta o que Gustavo Kuerten anda fazendo da vida. "Cuidando dos negócios", costumo dizer para explicar a pequena presença do tricampeão de Roland Garros em redes sociais e eventos de tênis - embora ele tenha ido à Cidade Maravilhosa durante o período do Rio Open.

Pois bem. Nesta quarta-feira, Guga anuncia uma parceria com a Senior Sistemas, empresa de software que busca, na ligação com o ex-número 1 do mundo, reforçar a conexão entre estratégia esportiva e excelência em gestão empresarial.

"Durante a minha trajetória, busquei inovação e estratégia para aprimorar meu jogo e alcançar os melhores resultados. No mundo dos negócios, o processo é o mesmo. Usar tecnologia e inteligência de dados pode fazer toda a diferença para quem busca a liderança. É muito gratificante estar ao lado da Senior, uma empresa comprometida com o crescimento dos negócios e com o desenvolvimento das pessoas", diz Guga no comunicado enviado pela empresa.