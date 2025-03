Gui Teixeira, parte II: sempre no ataque e freando expectativas por Fonseca

De modo geral, o que você gosta de ver num atleta? Não precisa ser do João. No circuito, quais são as características que você admira?

A primeira coisa é que o atleta tem que conseguir entender a importância das rotinas e tem que se vislumbrar lá na frente. Isso são as duas coisas principais. Porque se ele realmente consegue se enxergar lá na frente e der valor ao dia a dia, a gente consegue um caminho para ele alcançar o objetivo.

Com o João sempre foi assim?

Sim. O João sempre foi um cara muito seguro, muito convicto, de autoestima elevada. Meu papel com ele era mais no sentido de orientá-lo nas rotinas, de mostrar para ele a importância das pequenas coisas no longo prazo. O quanto as pequenas coisas, quando elas passam de coisas novas a um hábito, o quanto isso faria de diferença para a carreira dele no futuro. E às vezes é um porcentinho aqui e outro ali e, na hora que você soma, dá 10%, que é o que muda um jogo. Então foi muito nesse papel, num alinhamento muito grande com os pais também, principalmente nos setores fora do tênis que, bem organizados, poderiam repercutir dentro da quadra, então seria mais por aí.

E o que você não gosta em um atleta? Não precisa ser algo do João, evidentemente, mas de modo geral, o que atrapalha mais no trabalho com um atleta?

Para mim, o que atrapalha normalmente é o perfil. Como a gente fala lá na Yes [Tennis, academia onde ele e Fonseca treinam], não é nem o nível do atleta. É o perfil. Se você tem um perfil que, às vezes, é desagregador, desrespeitoso ou que... Enfim, eu acredito bastante nisso. Que o perfil é um fator determinante para um bom trabalho.