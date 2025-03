Gui Teixeira, parte I: trabalho discreto e de esponja em prol de Fonseca

Teixeira e eu conversamos durante o Rio Open, e o papo revela partes importantes da personalidade do treinador. Ele reforça, entre outras coisas, que o protagonismo deve ser sempre de João e que precisa ser como "esponja" para absorver o máximo de informação dos técnicos mais experientes. A primeira parte do papo segue abaixo (a segunda vem amanhã). Leiam e conheçam melhor o homem que vem levando João Fonseca ao topo.

Antes de a gente falar sobre sua caminhada com o João, fala um pouquinho sobre a sua estrada no tênis. Como é que tudo começou?

Comecei a jogar tênis aos 12 anos, no condomínio que eu morava, numa cidade ao lado de Belo Horizonte. Tinha uma quadrinha ali e, claro, como toda criança, fazia aula de futebol. Mas tinha um amigo que comprou duas raquetes num dado momento ali, e a gente pegou essas duas raquetes e começou a jogar. Desde então, nunca mais parei. Pegava as raquetes e ia para a quadra com as bolinhas. Depois, entramos nas aulas e, de lá para cá, joguei júnior... Ali com 18 anos, joguei alguns torneios profissionais. Entrei na faculdade, fiquei naquela dúvida de ou vou fazer faculdade nos Estados Unidos ou no Brasil... Acabou que eu passei no vestibular da PUC, comecei a trabalhar com tênis, dando aula e fazendo faculdade à noite. Comecei a gostar muito de estar do outro lado da rede, como professor. Eu me graduei e continuei dando bastante aula em Belo Horizonte. Em dado momento, vim para o Rio de Janeiro, contratado pela Tennis Route. Depois, vim para o Country Club e foi quando eu encontrei o João.

Quanto tempo de experiência você tinha quando veio para a Tennis Route?

Sou ruim de data, mas tem dez anos que estou aqui no Rio. Vim para cá com 27. Já estava trabalhando logo depois dos meus 18 anos, então estava ali com quase dez anos de experiência.

Você lembra quando foi que você teve esse "estalo" de que seria melhor ser técnico do que tenista?