Um brinde a Beatriz

Talvez Bia ainda não seja a número 1 do país dominante que seus fãs esperavam ou desejavam. As duas vitórias em casa vieram no sufoco, com muito mais drama do que o esperado ou desejado. Precisou salvar dois match points num jogo. Salvou-se de um 4/4 e 0/30 estando um set abaixo no outro. Não faltou muito (talvez aquele pontinho da sexta-feira) para a Argentina, mesmo sem suas três simplistas mais bem ranqueadas (Podoroska, Carlé e Riera), protagonizar uma zebra memorável.

Se faltou a solidez que se espera ou deseja de uma top 20, sobraram outras características. Contra Jazmin Ortenzi (#274), na sexta-feira, quando tudo parecia conspirar contra, Bia leu o momento de forma correta. Apostou no nervosismo da jovem argentina e viu suas fichas multiplicarem. Ficou no jogo, lutou e evoluiu até dominar o terceiro set.

O sábado não foi muito diferente. Bia teve de recalcular a rota manualmente algumas vezes enquanto seu Waze tenístico parecia offline e não encontrava o tênis de Solana Sierra (#154). De novo, a brasileira achou o caminho quando a chegada ao destino parecia comprometida. De novo, dominou o terceiro set. Colocou o Brasil na frente e preparou-se para um possível jogo de duplas.

Laura Pigossi não teve seu melhor fim de semana. Perdeu os dois jogos, o que significou a necessidade de uma partida de duplas para resolver a questão. E lá estava Beatriz mais uma vez. Agora, acompanhada por Carolina Meligeni, que fez uma apresentação digna sob pressão - um feito e tanto para quem faz uma temporada sem brilho e só soube que entraria em quadra neste sábado.

No entanto, quem brilhou MESMO foi Bia. Quando não abriu o caminho para sua parceira matar uma bola fácil junto à rede, tratou ela mesma de matar pontos, fosse da rede ou do fundo. Confirmou seu saque a partida inteira. Foi um alicerce para Carol. Foi a número 1 que o Brasil precisava no confronto, e isso é o que importa.

Que a cerveja tenha descido deliciosamente. Um brinde a você, Beatriz.