Bia carrega, e Brasil bate Argentina para ficar na 1ª divisão da BJK Cup

Beatriz Haddad Maia esteve a um ponto da derrota na sexta-feira e a dois games de um revés neste sábado. A número 1 do Brasil, contudo, venceu seus dois jogos de simples e ainda voltou à quadra nas duplas para conquistar o ponto que selou a vitória por 3 a 2 sobre a Argentina nos playoffs da Billie Jean King Cup, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Todos os três pontos do Brasil vieram com a paulista, atual #17 do mundo. Primeiro, na sexta-feira, ela superou Jazmin Ortenzi (#274 do ranking) por 3/6, 7/5 e 6/2. Depois, neste sábado, bateu Solana Sierra (#154) por 1/6, 6/4 e 6/1. No jogo decisivo, com a ajuda de Carolina Meligeni, derrotou Ortenzi e Julie Riera por 6/3 e 6/2.

Nos outros jogos do confronto, Laura Pigossi (#129) foi derrotada. Na sexta, no primeiro jogo do confronto, caiu diante de Sierra por 3/6, 6/1 e 6/2. No sábado, na quarta partida, foi dominada por Ortenzi, que fez 6/2 e 6/1.