Bia salva match points e evita noite desastrosa para o Brasil na BJK Cup

Do segundo set em diante, porém, o jogo foi completamente diferente. Sierra já se mostrava mais confortável em quadra e conseguia comandar os pontos com mais frequência. Laura nem agredia primeiro nem conseguia que suas bolas altas empurrassem a argentina para trás. Assim, Sierra disparou na frente, venceu dez dos 12 últimos games e fechou o jogo por 3/6, 6/1 e 6/2 em 2h08min.

Así festeja la gran victoria de @sierra_solana ante Laura Pigossi por 3-6, 6-1, 6-2 al borde desde lo físico para poner el 1-0 parcial para Argentina ante Brasil #BJKCup | @aatenis pic.twitter.com/gKjhJX4jca -- Billie Jean King Cup (@BJKCup_es) November 15, 2024

A derrota inesperada de Pigossi pintou um cenário que ganhou cores mais escuras quando Beatriz Haddad Maia entrou em quadra insegura e cometendo mais erros do que sua adversária, a jovem Jazmin Ortenzi (22 anos, #274 do mundo). A brasileira viu a oponente abrir 4/1, mas reagiu atacando com precisão e devolvendo a quebra no sétimo game. No oitavo, contudo, Bia voltou a cometer erros não forçados e, com uma subida à rede atrapalhada, perdeu o serviço outra vez.

Ortenzi não só fechou o set inicial em 6/3 como abriu a segunda parcial com uma quebra, aproveitando-se de duplas faltas da paulista. Bia só voltou a confirmar o saque depois que Ortenzi já liderava por 4/0. A torcida brasileira tentou empurrar a tenista da casa, e Bia até esboçou nova reação, quebrando Ortenzi no sexto game. No sétimo, entretanto, a paulista voltou a falhar. Depois de dois erros não forçados e um golpe de vista ruim, cometeu uma dupla falta e perdeu o saque outra vez. Ortenzi tinha 5/2 e 40/15 e parecia prestes a fechar o jogo sem problemas, mas cometeu dois erros de esquerda e uma dupla falta. Bia, então, soltou um forehand vencedor, conseguiu outra quebra e manteve-se viva no jogo.

Haddad Maia ganhou sobrevida, e Ortenzi, que até hoje só tinha disputado uma partida de simples na BJK Cup, dava sinais de nervosismo. O jogo mudou completamente. Bia aproveitou o momento, converteu mais um break point no décimo game para igualar a parcial em 5/5 e, dois games depois, fechou o set em 7/5. A argentina até confirmou seu serviço no início da parcial decisiva, mas Bia já se mostrava mais solta e era muito superior em quadra. Foi questão de tempo para que a brasileira quebrasse Ortenzi no quarto game e abrisse 4/1 pouco depois. Haddad Maia não vacilou mais e transformou o resto da partida em formalidade. No fim, o placar mostrou 3/6, 7/5 e 6/2, o que deixou Brasil e Argentina empatados ao fim do primeiro dia de jogos.

Como será o sábado

Às 14h (de Brasília) Beatriz Haddad Maia volta à quadra do Ibirapuera para encarar Solana Sierra. Em seguida, Laura Pigossi enfrentará Jazmin Ortenzi. Se o confronto ficar empatado em 2 a 2, uma partida de duplas decidirá o vencedor. Por enquanto, o capitão Luiz Peniza escalou a dupla verde-e-amarela com Haddad Maia e Ingrid Martins. A Argentina tem Martina Capurro Taborda e Melany Krywoj. Os capitães, porém, modem mudar as formações até poucos minutos antes do jogo.