Sauditão do Tênis: pouca relevância, muito simbolismo

Ninguém se importa de verdade com quem será o campeão do 6 Kings Slam, este torneio de exibição realizado nesta semana na Arábia Saudita. Não conta pontos no ranking, e o título não vai entrar para o currículo de ninguém. É verdade que algum tenista já milionário ficará US$ 6 milhões mais rico (é o prêmio para o campeão), mas o "slam" fica apenas no nome do evento.

Dito isto, o Sauditão do Tênis tem, sim, uma dose interessante de simbolismo, que começa com a clara intenção da Arábia Saudita de ocupar um lugar de relevância no circuito mundial de tênis. O país já patrocina o ranking mundial da ATP e, como não conseguiu comprar um lugar no calendário (por enquanto), bancou um evento milionário de três dias.

Quem tenta surfar esta onda árabe é o DAZN, plataforma de streaming que chegou fazendo muito barulho, mas não teve o sucesso esperado em muitas partes do mundo e já se desfez de muitos direitos de transmissão. Agora, os chefões do DAZN querem se tornar "o veículo de exportação dos esportes e entidades sauditas." A frase é de Kacy Grine, presidente regional da plataforma para o Oriente Médio e o Norte da África.