Holger Rune é segundo nome forte no Rio Open de 2025

Uma semana depois de anunciar Alexander Zverev, o Rio Open vai confirmar outro nome de peso em sua edição de 2025: Holger Rune, ex-número 4 do mundo e atual 15º do ranking mundial. A organização do ATP 500 carioca deve fazer o aviso oficial nesta terça-feira, em suas redes sociais.

Será a primeira vez do dinamarquês de 21 no Rio de Janeiro, mas não na sequência sul-americana de saibro. Em 2021, quando era apenas o #410 do mundo, competiu em Buenos Aires e Santiago. No Chile, furou o qualifying e alcançou as quartas de final.

No ano seguinte, já como top 100, Holger voltou ao continente, mas deixou o Brasil fora de seu calendário mais uma vez. Perdeu na primeira rodada em Córdoba, Buenos Aires e Santiago. No meio disso, fez uma bate-e-volta para a Europa e disputou o ATP de Marselha, em quadras duras, na mesma data do Rio Open (depois de Buenos Aires e antes de Santiago).