Times da Série A estreiam em estaduais, sem vencer e com derrota das marcas

É justo ponderar que nenhum dos sete times da Série A disputou suas partidas com força total. Havia alguns jogadores importantes em campo, como os zagueiros Edu e Caio Vinicius, no Vitória, ou o centroavante Carlinhos, no Flamengo.

Victor Luís deu entrevista e afirmou estar orgulhoso por atender ao pedido da diretoria e voltar mais cedo das férias, para ajudar os garotos.

Com todos os senões, o início precoce dos estaduais expõe marcas importantes do futebol brasileiro. O Flamengo teve seu menor público em três anos, apesar de jogar apenas pela quarta vez no século 21 em Aracaju.

Fluminense, Vasco e Botafogo levaram mais gente às suas partidas do que o Flamengo.

O calendário do futebol brasileiro foi anunciado tardiamente, em 12 de novembro. O do feminino não saiu até agora.

Vamos até 21 de dezembro, com onze mezes e nove dias de partidas, apenas com a parada para o Super Mundial da Fifa.