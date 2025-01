Flamengo perde em Aracaju e registra seu pior público desde janeiro de 2022

A derrota do Flamengo para o Boavista marcou o pior público do Flamengo desde janeiro de 2022. Foram apenas 3.263 torcedores no Batistão, na capital do estado de Sergipe.

Depois da pandemia, que fechou portões ou reduziu capacidade de estádios por duas temporadas, o Flamengo teve de inaugurar sua participação no estadual de 2022 no estádio Luso-Brasileiro, da Portuguesa, por causa de obras no gramado do Maracanã.

Por isso, a estreia no Campeonato Carioca daquele ano, vitória por 2 x 1 sobre a Portuguesa na Ilha do Governador, contou com apenas 2.931 pagantes, 3.116 espectadores.