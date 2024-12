Jogo da memória 2. Da Democracia Corinthiana ao Botafogo de Textor

Muita gente gostou do jogo da memória publicado neste espaço na véspera de Natal, semana passada. Mas o texto não tratava de Corinthians, Botafogo, Fluminense, Atlético, Grêmio, Cruzeiro e Internacional. Cada uma destas torcidas tem sua equipe inesquecível ou o maior time da história de cada um destes gigantes.

Por exemplo, encontrei-me com o goleiro Solito, da Democracia Corinthiana, nas ruas do bairro paulistano da Água Branca. Disse a ele que a formação campeã paulista de 1982 é, empatada com os campeões brasileiros de 2017, a equipe que mais jogou junta em 114 anos de vida do Corinthians. Pesquisa de Celso Unzelte, do Almanaque do Timão: 13 vezes repetidos.

É pouco, não é?