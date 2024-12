Jogo da memória. Sabe quantas vezes o time da sua vida jogou junto?

A saída de David Luiz do Flamengo termina quase completamente com uma formação da história do Flamengo. Não daquelas memoráveis, que todo mundo repete de cor e salteado: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabriel e Pedro.

Esta formação disputou doze partidas junto, ganhou oito, empatou três e perdeu uma.

Incrivelmente, esta equipe, a da final da Libertadores de 2022, atuou mais vezes em conjunto, os onze completos, do que a formação de Jorge Jesus, em 2019: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gérson, Éverton Ribeiro e De Arrascaeta; Gabriel e Bruno Henrique jogaram juntos oito vezes, ganharam seis, empataram uma e perderam do Liverpool.