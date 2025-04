Palmeiras volta a marcar, vence na raça com estrela de Luighi e xô racismo!

Outra época.

Mesmo assim, o time brasileiro sofria contra o Sporting Cristal. Abel pedia mais rapidez na troca de passes, o que só aconteceu a partir dos 30 minutos, quando Piquerez cruzou e Estêvão perdeu gol feito, de cabeça. Na jogada seguinte, aos 36, Lucas Evangelista finalizou no alvo pela primeira vez e obrigou o goleiro peruano Enriquez a espalmar.

Mais um minuto e Estêvão aproveitou finalização de Facundo Torres e completou para o gol vazio, no rebote.

O Palmeiras começou muito melhor o segundo tempo, muito mais rápido na troca de passes, perdeu três chances concretas e a chance de matar o jogo.

Caiu na armadilha do Sporting Cristal, cuja missão era finalizar de fora da área. Primeiro Pretelli empatou o jogo. Flaco López sofreu pênalti, bem cobrado por Piquerez, mas Távara finalizou de novo de fora da área, com rara felicidade. No ângulo: 2 x 2.

O Palmeiras não ganha há quatro partidas, o que não acontecia desde o início de agosto do ano passado.