Bap está obcecado pela contratação de João Paulo Sampaio! Não vai ser fácil

Ocorre que agora Bap fala como presidente do Flamengo.

E terá José Boto, novo diretor esportivo rubro-negro, como seu trunfo.

João Paulo Sampaio e Boto conhecem-se há vários carnavais, quer dizer, férias na Bahia.

Com o trunfo da amizade, Boto telefonou para João Paulo. Disse que desembarcará no Brasil e pretende conversar pessoalmente sobre o projeto para a base do Flamengo.

João Paulo Sampaio já sabe que Leila Pereira não admite perdê-lo. Tem enorme respeito pela presidente do Palmeiras, pelo clube, pelo lugar onde viveu os últimos anos. Por respeito, o mínimo a fazer é ouvir o que Boto tem a lhe oferecer.

Assim será.