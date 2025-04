Internacional x Juventude: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 26/04

Grande variedade de mercados de apostas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 263, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Enner Valencia marca a qualquer momento

Enner Valencia é uma das principais armas ofensivas do Internacional. Mesmo com o time ainda sem vencer, o atacante tem se destacado pelas suas movimentações e finalizações. Diante de uma defesa do Juventude que sofreu gols em partidas recentes, Valencia tem boas chances de balançar as redes.

Além disso, o Juventude costuma ceder espaços quando joga fora de casa, o que pode ser explorado por Valencia. Sua presença na área e capacidade de finalização o tornam uma aposta interessante para marcar a qualquer momento.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 3: Internacional vence e mais de 2.5 gols

O Internacional joga em casa e precisa da vitória para se recuperar na tabela. Historicamente, o Colorado tem bom desempenho no Beira-Rio contra o Juventude. A combinação de vitória do Internacional com mais de 2.5 gols é uma aposta que oferece valor, considerando o contexto do jogo.