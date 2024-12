Vitória x Grêmio: Palpites, estatísticas e escalações 04/12/2024

Marcar um gol: Alerrandro - Risco elevado

Temos o atual artilheiro do Brasileirão neste jogo e vindo de uma sequência de três gols marcados nos últimos dois compromissos do Vitória. Na última rodada, o atacante baiano foi responsável pelos dois gols no triunfo sobre o Fortaleza. Por este motivo, um palpite de gol do camisa 9 é uma opção plausível e que pode ser bem lucrativa.

Desempenho recente do Vitória

Um dos times que vivem a melhor fase no campeonato, o Vitória deixou de lado um provável rebaixamento para traçar novos objetivos. Nos cinco últimos duelos dos baianos, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini conquistou três vitórias, um empate e apenas uma derrota, inclusive com o seu centroavante Alerrandro se destacando tanto, que assumiu a artilharia da competição, com 13 gols e empatando com Yuri Alberto, do Corinthians. No enfrentamo com o Fortaleza, na rodada anterior, os Rubro-Negros foram superiores e venceram por 2 a 0 um dos melhores times deste ano.

✅ Vitória 2 x 0 Fortaleza

2 x 0 Fortaleza 🟡 Botafogo 1 x 1 Vitória

Botafogo 1 x 1 ✅ Vitória 1 x 0 Criciúma

1 x 0 Criciúma ❌ Vitória 1 x 2 Corinthians

1 x 2 Corinthians ✅ Athletico 1 x 2 Vitória

Provável escalação do Vitória

O Vitória não vai contar com Zé Hugo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, a ausência mais sentida será a do meia Matheusinho, destaque do time baiano nesta temporada. Confira a provável escalação: