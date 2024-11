Atlético e Botafogo terá também duelo de estilos, largura x profundidade

Quer dizer, pode dar certo marcar homem a homem, se houver um líbero, um jogador livre do combate individual.

No mano a mano, como fazem Xabi Alonso, Mikel Arteta, Abel Ferreira muitas vezes, parece impossível marcar Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada e Savarino.

Neste momento da temporada, principalmente Savarino, que parece ter um chiclete grudado em sua chuteira e na bola, que não sai de seu pé.

No tempo em que atuou no Atlético, 2020 e 2021, Cuca o escalou em 32 dos 38 jogos do Brasileirão vencido pelo Galo, sete vezes no banco. Savarino não aceitava a reserva. Na Cidade do Galo, dizem que ele julgava ser o Cruyff na Copa de 1974.

Não apenas Cruyff. Era Cruyff na Copa de 74.

Mas agora ele é apenas Savarino, na Libertadores de 2024. Rapaz... Não é pouca coisa!