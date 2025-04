Arsenal massacra Real Madrid e encaminha finais surpreendentes da Champions

O Arsenal só disputou uma final de Champions League, em 2006, quando eliminou o Real Madrid nas oitavas de final, com gol de Henry, vitória por 1 x 0, dentro do Santiago Bernabéu.

Desta vez, massacrou o Real Madrid. Comeu com farinha, quer dizer com arroz. O volante Rice fez dois gols de falta espetaculares, o segundo não seria bloqueado nem se houvesse duas barreiras, narrou André Henning, no MAX.

Lembrou a narração de Osmar Santos em dois gols idênticos de Jorge Mendonça, ambos de falta, num Palmeiras x Corinthians, em 1978: "Capricha, garotinho! O placar já é teu!" Jorge Mendonça cobrou pela segunda vez no mesmo canto esquerdo de Jairo e fez 2 x 0 para o Palmeiras.