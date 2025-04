Cruzeiro x Mushuc Runa: Palpites, Onde Assistir e Escalações

Gabigol com mais de 1.5 chutes a gol

O atacante Gabigol é uma das principais esperanças da torcida do Cruzeiro para balançar as redes. Mas ele nem precisa marcar gol nessa nossa aposta. Se chutar duas vezes na direção do gol, o green é nosso.

Amplo mercado de apostas esportivas Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Mais de 2.5 gols na partida

Considerando a necessidade do Cruzeiro de buscar a vitória e a capacidade ofensiva do Mushuc Runa, espera-se uma partida com três ou mais gols no total.

Desempenho Recente das Equipes

Cruzeiro: