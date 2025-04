O peso das vitórias de Flamengo e Palmeiras na volta da Libertadores

Não é mole, não! Chegar a San Cristóbal inclui parada em Caracas e retorno por Manaus.

Descer em San Antonio e percorrer uma longa estrada repleta de curvas. Por mais de 70 minutos, observa-se pela janela do ônibus, a cada volta do volante, cruzes espalhadas pelo acostamento. Cada cruz, uma morte computada.

Ah, ainda tem o adversário, Deportivo Táchira, que não fez jogo simples.

O valor do triunfo do Palmeiras no Recife contra o Sport é igual. A diferença é que os três pontos foram computados graças a um pênalti inexistente. O erro do árbitro não tira de contexto o esforço do time.

Flamengo e Palmeiras são candidatos ao título, como também são Botafogo e Internacional. Pelo menos estes.

Não ficar para trás na segunda rodada pode ter imensa importância quando o Brasileirão chegar ao seu funil.