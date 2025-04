Corinthians estreia formação quase inédita sem Hugo, Garro e Memphis

Desde a estreia de Memphis Depay, em 21 de setembro do ano passado, a partida do Corinthians contra o América de Cáli representa apenas a segunda vez em que o time de Ramón Díaz não terá os três jogadores que mais representam a saída da crise, da zona de rebaixamento à classificação para a Libertadores e ao título paulista.

Hugo Souza, machucado, Rodrigo Garro, fazendo tratamento em Madri, e Memphis Depay, com lesão e inchaço no tornozelo, não viajaram para a Colômbia para o reencontro com Juan Fernando Quintero, melhor em campo pelo Racing, no estádio Cilindro, em outubro, e agora meia do América de Cáli, quarto colocado de seu torneio local.

A única partida em que as três estrelas não atuaram aconteceu na abertura da temporada 2025, em Bragança Paulista. Apesar das três ausências, o Corinthians venceu o Bragantino naquele dia por 2 x 1, fora de casa. Naquele 16 de janeiro, Yuri Alberto também começou no baco de reservas, mas entrou no segundo tempo, no lugar de Romero.