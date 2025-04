Por que Vitor Roque ainda não marcou pelo Palmeiras? PVC explica

Segundo PVC, uma alternativa pode ser Raphael Veiga recuar um passo no meio de campo para facilitar a movimentação de Vitor Roque e a infiltração de Estêvão.

O Veiga talvez precise voltar para abrir um pouco mais de espaço para o Vitor Roque e para que o Estêvão saia na diagonal e se aproxime como segundo atacante, tendo um parceiro com ele.

Paulo Vinícius Coelho

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Vitor Roque ainda não balançou as redes pelo Palmeiras.

