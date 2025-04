Fluminense vence na estreia de Renato com retorno de Ganso

Renato Gaúcho no banco de reservas inaugurando sua sétima etapa como técnico do Fluminense era o motivo para levar torcedores para o Maracanã. Não que tenham sido muitos, mas quem foi queria ver o velho ídolo campeão como jogador em 1995 e como técnico em 2007 novamente no banco de reservas.

Serviu para mais.

Ganso disputou seus primeiros 28 minutos como jogador do Fluminense neste ano de 2025, depois de ter diagnosticada uma miocardite em exames de rotina, em janeiro.