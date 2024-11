A diferença entre a cabeça de porco e nossas mentes emporcalhadas

Não é da mesma gravidade da emboscada da Mancha Alvi-Verde contra o ônibus da Máfia Azul. São crimes diferentes, penas diferentes, mas são crimes. E é curioso como as pessoas fazem questão de misturar fatos de modo a confundir mentes desinformadas. Osni pode não ter notado, mas a repercussão sobre a emboscada da Mancha foi muito grande, maior do que da cabeça de porco e chegou até ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

Cabeças inocentes também fazem questão de confundir no episódio das apostas investigadas pela Polícia Federal, a respeito de Bruno Henrique.

O técnico Filipe Luís diz que o caso já tinha sido arquivado. Não tinha. Uma coisa é o julgamento no STJD absolvê-lo do cartão vermelho recebido por xingar o árbitro: "Você é um merda!" O tribunal esportivo anistiou-o. Outra linha é a da uma investigação policial, que pode virar processo criminal. A situação esportiva não tem nada a ver com uma eventual comprovação de estelionato. Bruno Henrique é inocente até que se prove o contrário. Mas pode ser processado por falsear resultado de competição esportiva, uma espécie de estelionato.

Se você não sabe o que é estelionato, trata-se de obter para si ou outros vantagem ilícita, causando prejuízo alheio. Não importa se o lucro dos apostadores foi de R$ 6.000 ou R$ 600 mil. Fraudar o sistema do esporte é crime.

Seja pelo volume incomum de fake news, de golpes bancários pelo celular ou simplesmente pela ignorância reinante em um país que nunca investiu o desejável em educação, fato é que cabeças emporcalhadas tentam confundir alhos com bugalhos. Como se as décadas de impunidade dos crimes de torcida, do colarinho branco ou homicídios sem solução no nosso dia a dia fossem suficientes para justificar crimes supostamente menores.

Osni não cometeu homicídio e não será julgado por isso.