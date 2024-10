Governador exalta sua incompetência enquanto torcidas se matam na estrada

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou sem apresentar provas que o PCC orientou voto em Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Difícil saber se é mais impressionante a leviandade da declaração de um governador de Estado ou o fato de ele confirmar sua própria incompetência ao citar o Primeiro Comando da Capital (PCC), como se fosse uma empresa firmada, com endereço e CNPJ. Sim, porque se governador sabe o que o PCC faz, sabe onde está sua língua, sua boca, seu cérebro e não faz nada para acabar com a facção mais organizada do crime.

Enquanto os cotovelos do governador dizem palavras ao vento e seus braços e mãos seguem atados na luta contra o crime organizado, as torcidas uniformizadas armam emboscada na rodovia Fernão Dias, em briga engarrafada desde 2022.

Nenhum agente das polícias civil e militar de São Paulo, nenhum dos que fizeram a violência policial aumentar 78,5% entre janeiro e agosto de 2024, governo Tarcísio de Freitas, ninguém estava presente ao pedágio da rodovia Fernão Dias para evitar a briga de gangues uniformizadas que matou um e feriu 17 pessoas que voltavam de Curitiba a Belo Horizonte, depois de Athletico Paranaense x Cruzeiro.