Torcida madrugando, transmissão ao vivo: a estreia de Hamilton na Ferrari

Hamilton fez primeiro uma volta de instalação, só para checar todos os sistemas e o rádio, e depois voltou para algumas sequências de no máximo 10 voltas, com pneus de chuva. Ele fez vários ajustes no volante, testando a resposta do carro a diferentes configurações, e percebia-se que ele estava buscando entender como o carro respondia a alguns estímulos mais agressivos, mesmo com as condições difíceis, com várias fritadas de pneu.

Mas é claro que este não foi um teste para buscar performance. A ideia é garantir que ele está confortável com o cockpit, pedais, e entenda o "jeitão" dos carros da Ferrari, que têm conceitos diferentes do que ele estava acostumado na Mercedes. No total, foram 30 voltas, com direito a várias simulações de largada.

No período da tarde, foi a vez de seu companheiro Charles Leclerc andar com o mesmo carro. Os tempos não costumam ser divulgados nesse tipo de teste privado

Ao final de sua sessão de testes, Hamilton foi até o "barranco" em que a torcida estava para cumprimentá-los, e foi recebido com gritos de incentivo e pedidos para trazer o título para Maranello. A Ferrari não vence o mundial de pilotos desde que Raikkonen derrotou o próprio Hamilton em 2007. Quando o inglês foi até a torcida, sua mãe, Carmen, o acompanhava de perto, tirando fotos com seu celular. Seu pai e a madrasta, com os quais ele morou durante grande parte da infância e adolescência, também estão em Maranello.

Por que Hamilton pilotou carro de 2023 e qual o próximo teste?

A opção pelo carro de 2023 tem a ver com o regulamento. Este teste entra na conta do chamado "teste de carros antigos", que só pode ser feito com modelos que têm entre dois a cinco anos.