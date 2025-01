Hamilton é recebido com Ferrari predileta e clima britânico em Maranello

Na agenda de Hamilton estiveram várias reuniões, com Piero Ferrari, o CEO da Ferrari Benedetto Vigna e seu velho conhecido e chefe da equipe, Fred Vasseur, que trabalhou com ele na época de GP2 (atual Fórmula 2) e foi peça importante na contratação do piloto britânico.

A Ferrari brincou com o mau tempo na primeira visita de Hamilton, dizendo em comunicado que ele foi recebido com um clima parecido ao de seu país, com o tempo fechado, chuvisco e frio. Na frente do prédio histórico ferrarista, no qual Enzo Ferrari morou, Hamilton posou ao lado de seu carro esportivo favorito, a Ferrari F40, que marcou época nos anos 1980.

Depois, Hamilton começou uma sequência de reuniões técnicas que vão continuar nesta terça-feira. A expectativa é de que ele faça dois testes com carros de dois anos atrás, como determina o regulamento, sendo que o primeiro será já nesta semana, embora a equipe diga que a data exata vai depender das condições climáticas na pista de Fiorano, que fica dentro da área da fábrica ferrarista.

Depois, ele deve andar em Barcelona, também com o carro de 2023 ou de 2022, no final do mês. A estreia com o carro com o qual ele disputará a temporada de 2025 da Fórmula 1 deverá acontecer em 19 de fevereiro, no lançamento do carro ferrarista. Eles, ao contrário da maioria das equipes, costumam colocar o carro na pista de Fiorano logo após o lançamento.

Depois, Hamilton terá um dia e meio de preparação nos testes de pré-temporada, no Bahrein, no final de fevereiro, antes do início da temporada em 16 de março, na Austrália.