Bortoleto sobre 1º teste: 'Estou analisando, observando, ouvindo muito'

Gabriel Bortoleto teve dias bem intensos com a disputa da etapa decisiva da Fórmula 2, na qual chegou com apenas meio ponto de vantagem. Conquistou o campeonato no domingo. Na segunda, passou o dia se reunindo com os engenheiros da equipe Sauber para se preparar para o primeiro teste com a equipe pela qual fará sua estreia na Fórmula 1 ano que vem no que seria somente a segunda vez dele em um carro da categoria.

Depois de 130 voltas ao longo de nove horas de teste, e mais uma hora e meia de reunião com os engenheiros e seu novo companheiro Nico Hulkenberg, o brasileiro de 20 anos falou com exclusividade com o UOL sobre suas primeiras impressões da equipe, dando detalhes de como foi seu programa ao longo do dia.

UOL Esporte: A cabeça, o corpo, tudo: após essas duas semanas que você passou, com decisão do título e agora o teste, o que está mais cansado?