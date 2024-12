Como a série 'Senna' inspirou campeão Bortoleto e adeus emocionantes na F1

Alegrias nos domingos de manhã

E Bortoleto estava ?afiado? com o aprendizado da série, revisitando o sentimento que Ayrton também demonstrou tantas vezes ter. "Não estamos passando por um momento muito bom nos últimos anos no Brasil e para mim, poder dar a eles um pouco de felicidade neste momento é incrível. Se eu puder fazer parte da manhã de domingo deles, quando eles acordam e assistem TV e veem um piloto brasileiro representando eles em Abu Dhabi, Qatar, por toda a Europa, é uma sensação incrível para mim e para eles também."

Seu segundo lugar, mais do que o necessário para o título, foi festejado de um jeito diferente: por duas equipes de F1 e um bicampeão da categoria. Fernando Alonso, um dos donos da empresa que cuida da carreira de Bortoleto, apareceu na festa do pódio, assim como a McLaren, equipe da qual ele fazia parte até este domingo como piloto do programa de jovens, e a Sauber, seu time na F1.

Mattia Binotto, o novo chefe de Bortoleto, esteve no grid antes da largada e também debaixo do pódio, conversando com Lee Stevenson, ex-mecânico chefe da Red Bull e uma das contratações importantes feitas pelo time neste ano.

Bortoleto terá um dia de reuniões para conhecer a equipe com a qual testará na terça-feira, ainda em Abu Dhabi.

A emoção das despedidas e Hamilton e Sainz

Lewis Hamilton estava indo mal humorado para uma aparição no Paddock Club confirmada de última hora na quinta-feira pela assessora de imprensa da Mercedes. Não queria chegar atrasado ao jantar que ele mesmo tinha marcado com todos os pilotos para encerrar a temporada.