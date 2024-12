Como McLaren deixou a cultura do medo para trás rumo ao 1º titulo do século

Não é todo dia que vemos uma equipe sair do último lugar no campeonato para ser campeã na Fórmula 1 em menos de dois anos, façanha que a McLaren conseguiu enfrentando problemas estruturais, mudando seu estilo começando pelas posições do topo, e aceitando que seria necessário dar alguns passos para trás para realmente voltar às primeiras colocações. E vencer um campeonato de construtores que não vinha desde 1998 (eles fizeram mais pontos em 2007, mas foram excluídos do campeonato por conta do escândalo de espionagem e só ganharam um título de pilotos, com Lewis Hamilton, em 2008, de lá para cá).

Quando Zak Brown chegou na McLaren em 2016 primeiro em um alto cargo executivo e depois tornando-se CEO em 2018, estava basicamente tudo errado com uma das equipes mais vencedoras da história da Fórmula 1. Túnel de vento e simulador estavam sucateados, a disputa entre os donos estava consumindo as energias de todos e tornando o ambiente excessivamente político, os patrocínios eram escassos, não havia liderança na parte técnica até porque a cultura do medo tinha sido instalada lá dentro e ninguém queria assumir a responsabilidade por nada.