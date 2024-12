Bortoleto vence campeonato histórico com trajetória dos sonhos rumo à F1

Sucesso costuma vir junto de antipatia dos rivais, mas Bortoleto chegou a Abu Dhabi sendo apoiado e reconhecido por eles. Chamou a atenção a maneira como ele conseguiu construir boas relações na Fórmula 2, sendo visto como favorito nessa parte final, quando arrancou para o título. A impressão era de que a distância entre ele e Hadjar ia muito além dos poucos pontos que os separavam.

"Acho que sempre fui um cara muito justo na pista e sempre fui muito legal com as pessoas também. Poucas vezes tive acidentes com outros pilotos nestes dois anos de F3 e F2. E tenho um relacionamento muito bom com a maioria dos pilotos. Não quero ser o único que vai chegar na F1, isso não vai beneficiar nada na minha vida."

Uma geração especial vindo por aí?

Houve duas leituras para este campeonato da Fórmula 2. Por um lado, parecia que os resultados eram muito aleatórios, com as equipes não entendendo muito bem no início por que andavam bem em determinado momento e não em outro, lembrando que é uma categoria com carros e motores iguais para todos. As diferenças de performance têm a ver com a estrutura de cada equipe e o que eles conseguem tirar do equipamento que têm em mãos.

E dos pilotos, é claro.

"Acho que todos os pilotos vão concordar que esse foi um dos campeonatos mais competitivos talvez até de todos os tempos. A verdade é que há muitos bons pilotos experientes, há muitos bons novatos. Nos anos anteriores sempre vimos esses poucos caras que andam forte na frente e depois houve os pilotos que são mais fracos e este ano não foi o caso", avaliou o terceiro colocado no campeonato, Paul Aron.