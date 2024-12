Norris comanda dobradinha da McLaren na classificação GP de Abu Dhabi

Antes das últimas voltas, quem estava precisando de todos os pneus possíveis para melhorar era Charles Leclerc, que já sabia que teria que pagar uma punição de 10 posições no grid e estava em décimo, após tocar o muro em sua primeira tentativa. O monegasco chegou a ser o mais veloz, mas teve essa volta deletada e ficou de fora do top 10. Com isso, ele vai largar em penúltimo.

Valtteri Bottas novamente foi bem e colocou a Sauber no top 10, dizendo via rádio que era "o mais rápido que o carro pode ir". A equipe que terá Gabriel Bortoleto ano que vem conseguiu uma evolução com novidades que chegaram nas últimas corridas da temporada e passou a frenquentar o Q2 e Q3.

Além Leclerc, entre os eliminados no Q2 estiveram os companheiros de RB Tsunoda e Lawson, Stroll e Magnussen. A eliminação do dinamarquês foi uma surpresa após a Haas andar bem em todos os treinos, enquanto Pierre Gasly conseguiu colocar a Alpine, que luta com eles pela sexta posição do campeonato, no top 10. A presença de Fernando Alonso entre os 10 primeiros também não era esperada.

Q3: McLaren fecha a primeira fila e Hulkenberg rouba a cena

A McLaren comprovou que é o carro a ser batido neste final de semana, muito forte nas curvas de média velocidade, e conseguiu fechar a primeira fila. Mas não foi fácil. Verstappen estava com a pole provisória e Oscar Piastri chegou a ter sua primeira volta deletada por ter ultrapassado os limites de pista, mas ela foi reconsiderada depois após uma análise mais cuidadosa.

Isso deu confiança para o australiano forçar ainda mais na segunda tentativa, e conseguir o segundo melhor tempo, atrás apenas de seu companheiro Lando Norris. Verstappen não conseguiu uma boa volta no final e ficou só em quinto.