Max Verstappen surpreende no Qatar e faz 1ª pole em quatro meses na F1

"Que virada, pessoal!", se empolgou Max Verstappen após conquistar sua primeira pole position desde o GP da Áustria, em uma virada que parecia improvável após o quinto lugar no grid e oitavo lugar na sprint conquistados até aqui no GP do Qatar. O campeão antecipado conquistou a penúltima pole position da temporada e vai largar na frente , com Geroge Russell na segunda colocação com a Mercedes e Lando Norris em terceiro com a McLaren. O GP do Qatar tem largada às 13h deste domingo, pelo horário de Brasília.

"Mudamos muita coisa entre a sprint e a classificação, mas não esperava uma melhora tão grande. Está todo mundo muito igualado. McLaren, Mercedes e Ferrari estão emparelhadas e espero que a gente tenha se colocado nessa disputa também", disse Verstappen.

Com o campeonato de pilotos decidido, a disputa que ainda está em jogo nas duas últimas é o título de construtores. McLaren e Ferrari buscam um campeonato que não ganham há mais de 15 anos no caso dos italianos e há mais de 25 para os ingleses, que lideram a tabela com 30 pontos de vantagem.