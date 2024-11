Favorito não larga na pole: o que esperar de GP que pode coroar campeão

Mas os dois erros de Hamilton no Q3 mostraram o quão pequena é essa janela. Ele não sabia explicar muito bem por que seu carro parecia diferente na última parte da classificação e creditou isso a elas, as temperaturas dos pneus.

Esse também será o tema da corrida, mas com as qualidades necessárias de cada carro invertidas. E é por isso que Russell não é o favorito: afinal, o carro que coloca mais energia no pneu em uma volta tende a sofrer para manter as temperaturas sob controle com mais combustível ao longo de 50 voltas.

É por isso que Sainz saiu da classificação falando em vitória. "Se estávamos perto na classificação, significa que podemos ter uma chance de tentar a vitória. Essa vai ser a meta. Claro que ultrapassagens e a estratégia serão fatores importantes."

Pilotagem nas primeiras voltas será fundamental

Na verdade, a primeira missão dos pilotos será sobreviver à largada - ano passado, a pouca aderência pegou muitos desprevenidos - e cuidar nas primeiras voltas para não forçar demais, muito provavelmente com pneu médio e muito combustível, e gerar graining nos pneus dianteiros.

Essa granulação ocorre pela diferença de temperatura entre a parte interna e externa do pneu e também tem a ver com o tipo de asfalto. Manter as temperaturas sob controle vai ajudar no ritmo quando o pneu estiver mais desgastado e também vai ajudar a se manter na pista mais tempo.