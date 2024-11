Líder dos pilotos, Russell diz que eles estão 'de saco cheio' da federação

O GP de Las Vegas é a etapa queridinha da Liberty Media, que é a dona da F1 e a promotora da corrida que, ainda por cima, pode decidir o campeonato de pilotos, com Max Verstappen podendo perder até três pontos para Lando Norris neste GP para ser tetracampeão. Mas o dia de entrevistas da prova começou com um clima menos festivo, após o desligamento do diretor de provas, Niels Wittich, ter pego os próprios pilotos de surpresa.

"Há vários pilotos que se sentem um pouco fartos de toda a situação e parece que está indo apenas até certo ponto na direção errada", disse George Russell, que é o presidente da GPDA, a associação dos pilotos.

Wittich foi desligado com três corridas para o final da temporada. No comunicado oficial, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que serve como órgão regulador da Fórmula 1, disse que ele estava indo atrás de "novos desafios". Mas o próprio Wittich confirmou à publicação Motorsport Magazin que apenas foi comunicado, pouco tempo antes do anúncio, que seus serviços não eram mais requisitados.