Ser titular na F1 logo de cara como Bortoleto é uma boa? Pilotos se dividem

O brasileiro Gabriel Bortoleto vai estrear no GP da Austrália de 2025 com menos experiência em um carro de Fórmula 1 do que os outros pilotos novatos que já estão confirmados em um grid que vai mudar bastante na próxima temporada. E não é só isso: Oliver Bearman, Kimi Antonelli e Jack Doohan passaram toda a temporada acompanhando de perto o trabalho de Haas, Mercedes e Alpine, respectivamente, enquanto Bortoleto focou mais em seu campeonato da Fórmula 2 e esteve mais raramente observando de perto o que era feito na McLaren.

Aqui cabem algumas explicações. Bortoleto foi piloto da academia da McLaren por toda essa temporada, inclusive andou no simulador de F1 algumas vezes. Mas sua experiência não é a mesma de Bearman e Doohan, que tinham o papel de piloto reserva, participando das reuniões das quais os titulares também participavam durante as corridas - e, no caso de Bearman, fazendo três corridas, uma na Ferrari e duas na Haas - ou mesmo de Antonelli, que já fez duas sessões de treinos livres e é o novato que fez o programa de testes privados mais extensos dos três.

Até aqui, Bortoleto só andou de F1 em um dia de teste. Quando a temporada da F2 terminar, ele terá mais um dia, já na sua equipe para o ano que vem, a Sauber, e, no começo de 2025, o plano do time é que ele faça testes com carros antigos (de 2023, como prevê o regulamento) antes da pré-temporada, em que terá apenas um dia e meio no carro.