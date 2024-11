Band confirma F1 em 2025; Liberty se cala: por que direitos viraram novela?

A TV Bandeirantes mais uma vez confirmou que vai continuar transmitindo a Fórmula 1 em 2025, e, desta vez, a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da categoria, também confirmou a informação ao UOL Esporte, no que parece ser o capítulo final de uma novela que já se arrasta por meses.

A Band tinha decidido não continuar com a Fórmula 1 no último ano de seu contrato e tinha notificado a Liberty Media e também a equipe de transmissão a respeito disso. A empresa norte-americana, então, avançou nas conversas que já existiam com a Globo para que a TV voltasse a ter os direitos de transmissão no Brasil.

As bases do contrato foram definidas, com a transmissão de 15 corridas ao vivo na TV aberta e o restante sendo mostrado no SporTV.