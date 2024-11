Com Piastri na frente, McLaren fecha a primeira fila da sprint do GP de SP

Os dois pilotos mais ovacionados em Interlagos acabaram sendo eliminados. Lewis Hamilton e Franco Colapinto. Hamilton vai largar em 11º e seu companheiro, George Russell, também não foi bem na segunda parte da classificação da sprint, mas conseguiu passar adiante.

O vento era um fator importante e foi apertando ao longo da sessão. Nico Hulkenberg não conseguiu passar com uma Haas que parecia estar muito bem em Interlagos, assim como estava na Cidade do México e Austin. E Sergio Perez, que tem um novo chassi para esta corrida após reclamar com a Red Bull, não passou da 13ª colocação.

SQ3: Piastri é o mais rápido por 29 milésimos

A McLaren foi cedo para a pista, com uma tática de duas voltas rápidas no pneu macio, o que não é tão comum, porque o ideal é estar na pista nos momentos finais com os pneus mais novos possíveis. Mas havia o temor pela chuva, com o vento aumentando e trazendo nuvens carregadas.

Não choveu, mas a tática deu certo. Piastri conseguiu inclusive melhorar na segunda tentativa e fez o melhor tempo na com 29 segundos de vantagem para Norris, que tem uma grande chance de diminuir a desvantagem para o líder do campeonato Max Verstappen, que não tinha ido à pista ainda com os pneus macios e foi o quarto colocado, ficando entre as Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz.