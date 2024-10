Russell lidera 1º treino na Cidade do México e brasileiro Drugovich é 18º

Alguns desses pilotos, como Antonelli e Drugovich, estavam ajudando suas equipes a entender as atualizações que a Mercedes e a Aston Martin colocaram no carro no último fim de semana. Aliás, depois de vermos tantas atualizações no GP dos Estados Unidos, como esta pista é muito específica por conta da questão da altitude, não vimos muitas peças novas estrearem.

A McLaren, contudo, finalmente trouxe o novo assoalho que era esperado há algumas provas. Mas, neste fim de semana, o novo assoalho estará apenas no carro de Lando Norris, que também é a única McLaren com a nova asa dianteira.

Na Mercedes, houve uma preocupação inicial quando Kimi Antonelli passou por cima de um pedaço de assoalho - aparentemente, de Max Verstappen, que no final da sessão teve uma queda de potência e perdeu os minutos finais. Afinal, o italiano tinha o único carro com o pacote que estreou em Austin, depois que Lewis Hamilton, que cedeu o carro para Antonelli, escolheu ficar com as novas peças para tentar uma configuração melhor do que eles tiveram no último fim de semana. George Russell está correndo com o pacote antigo após ter destruído as novas peças na classificação de Austin.

Quem causou problemas não foi um piloto jovem, mas sim Alex Albon, que perdeu o carro com a turbulência da Ferrari de Bearman, que tentava sair do caminho, e acabou sendo atingido pela Williams. Bearman não voltou para a pista e foi um golpe e tanto para o piloto tailandês, um daqueles exemplos claros de quão pouco downforce eles têm nos 2285m de altitude da Cidade do México. Os carros ficam muito mais soltos do que o normal mesmo usando as maiores asas traseiras disponíveis.

It's quite the impact



Albon happens upon Bearman's Ferrari at speed, clips the front left and spins into the wall



Both cars will play no further part in the session.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rPgYMh7G0w -- Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Os pilotos titulares voltam ao carro para a segunda sessão de treinos livres, que começa às 19h e terá 90 minutos, para que a Pirelli possa avaliar seus pneus para o ano que vem. Drugovich vai dar lugar para Fernando Alonso, recuperado depois de perder a quinta-feira de entrevistas por conta de um mal estar.