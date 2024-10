Norris surpreende, bate Verstappen e vai largar na frente no GP dos EUA

Carlos Sainz vai largar em terceiro na corrida que começa às 16h deste domingo (20), pelo horário de Brasília. A competitividade em Austin está alta, com as Ferrari ficando devendo um pouco em ritmo de classificação, mas rendendo muito bem na corrida e podendo ser um fator importante no GP de amanhã.

Q1: Hamilton é eliminado logo de cara e vive "pesadelo" com o carro

Hamilton being wheeled back into the garage - his day is done #F1 #USGP pic.twitter.com/DsnzyKJgMY -- Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Depois de seis pilotos terem voltas descartadas na classificação para a sprint e sabendo que o vento estava mais forte neste sábado na pista de Austin, manter-se na pista enquanto se buscava o limite era o grande desafio para a definição do grid para o GP dos Estados Unidos. Apenas nas primeiras tentativas do Q1, quatro pilotos tiveram voltas descartadas por terem saído da pista, incluindo Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Os dois pilotos tiveram destino diferente: Leclerc conseguiu passar com facilidade na segunda tentativa, enquanto Hamilton não fez boa volta. Na pista logo atrás do companheiro Russell, Hamilton foi seis décimos mais lento. Mesmo em um ano no qual tem tido dificuldades em classificações, a diferença foi muito maior do que o normal. "O carro está um pesadelo, acho que vou acabar largando do pitlane", disse Hamilton, prevendo que precisará fazer mudanças para ter uma boa corrida neste domingo.

Foi um resultado surpreendente levando em consideração ainda que Yuki Tsunoda teve duas voltas descartadas, não teve tempo de colocar pneus novos, e mesmo assim conseguiu passar para o Q2. Seu companheiro, Liam Lawson, estreando neste ano, foi o terceiro. Mas ele sabia que largaria em último por conta de uma punição pela troca do motor.