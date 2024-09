Mudança na transmissão da F1 no Brasil vem em boa hora para brasileiro

Dentro deste contexto, a força política da Band para tentar ajudar pilotos brasileiros não era grande. E também havia uma consultoria informal que pecava no entendimento de como o teto orçamentário está afetando no mercado de pilotos e fez com que as equipes ficassem com um pé atrás com quem tem menos experiência.

Afinal, principalmente Haas e Williams tiveram exemplos recentemente de pilotos que trouxeram investimento, mas gastaram tanto com batidas que comprometeram o desenvolvimento das equipes ao longo do ano, lembrando que o custo de batidas entra na conta do limite de gastos.

Como a Globo pode ajudar?

Do ponto de vista da F1, o Brasil está longe de ser prioridade. A maneira apressada como o norte-americano Logan Sargent chegou à categoria mostra o quão necessário é para o esporte ter um piloto do país que hoje tem mais GPs do que qualquer outro.

Porém, com a volta da Globo, há certa mudança de patamar. Não para os torcedores, que deixarão de ver grande parte do que assistem hoje em TV aberta, mas no potencial de visibilidade para patrocinadores e para os próprios números de audiência, mesmo com uma queda significativa das horas de exibição da categoria.

E a TV Globo sempre entendeu que ter um piloto brasileiro era algo mais valioso, até, do que seguir com o GP de São Paulo. Mesmo que o Brasil não tenha a audiência do passado e muito provavelmente nunca mais venha a ter esses números, com a migração da maior parte das transmissões para o SporTV, a Globo tem uma posição mais sólida.