Ao contrário do programado, Drugovich não vai fazer treino livre na Itália

A programação do piloto reserva da Aston Martin, Felipe Drugovich, era pilotar o carro da equipe no primeiro treino do GP da Itália, mas mudanças profundas na pista fizeram o time mudar de ideia, como explicou Fernando Alonso ao UOL Esporte em Monza.

"Originalmente, eu daria o meu primeiro treino livre para o Felipe aqui em Monza. Mas daí percebemos que a mudança no asfalto era maior do que nós pensávamos e as zebras também eram diferentes do que pensávamos. E a equipe decidiu que era melhor mudar os planos."

O tradicional circuito de Monza passou por uma grande reforma para melhorar o acesso, com a construção de mais e maiores túneis passando por debaixo da pista. Por conta disso, o asfalto da reta principal foi totalmente refeito, e a decisão foi de estender isso no restante da pista.