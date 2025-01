Não está na hora do Palmeiras parar de tropeçar?

Depois de uma temporada bem abaixo do esperado em 2024, com eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, e terminando o Brasileiro a seis pontos do campeão Botafogo, a luz amarela acendeu pelos lados do Palestra Itália, e o elenco está sendo renovado para que o ótimo Abel Ferreira possa tirar o máximo proveito.

Era de se esperar, jogando em casa, uma vitória diante do claudicante Red Bull Bragantino, que no ano passado 'bateu na trave' para ser rebaixado e no estadual atual havia vencido uma única vez e perdido três jogos...

Mas o máximo que o time verde conseguiu foi beliscar um mísero pontinho, e justamente depois de ter perdido de virada em Barueri para o Novorizontino.

Avaliando com atenção o que aconteceu, se tivesse um vencedor por merecimento, seria o time de Bragança Paulista.

Não fosse duas ótimas intervenções do goleiro Weverton, a coisa seria pior.

E aquela habitual sorte que o Palmeiras costuma ter quando as coisas não andam muito bem, parece estar de férias, pois Estêvão perdeu um gol feito no último lance do jogo.