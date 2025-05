Garoto Lucca salva 'marmanjos' e garante classificação do São Paulo

O menino simplesmente botou a bola debaixo do braço e "rabiscou" para cima da "cerista" zaga do Libertad.

E, no último minuto do tempo regulamentar, foi para cima como se fosse um experiente ponta do futebol europeu, driblou dois marcadores e anotou o tento da classificação antecipada do Tricolor.

Ufa...

Que deu certo, deu, meus amigos são-paulinos...

Mas o sufoco hoje foi grande!

E agora que venha a fase mata-mata da Libertadores!