Muzambinho, 144 anos de história! Muito obrigado por tudo!

Junia, à esquerda (neta do saudoso Pedro Viola) e mais Márcia Bonelli (filha do ex-craque Arthur Bonelli). e mais duas filhas do pracinha José Rocha (2ª Guerra Mundial) e de Dona Lourdes Rocha

Atrás, de camisa comprida branca está Lezinho e depois, à direita está Toninho Bananeiro. O casal sentado é Lincoln e Alice Cerávolo Paoliello, pais do Esquilo, craque de Muzambinho. Ao lado, de paletó e camisa branca está Valdir Bacuri. Atrás, entre o casal, está Sirlene Alegrette. A moça em pé, de camisa branca e saia xadrez é Marilda (irmã do Zé Gordinho e do Bode). Abaixo dela está Ledinha e a terceira sentada, da esquerda para a direita é Antonetinha (camisa listrada). Com a mão no queixo está Maria Helena Carli e depois, de blusa branca e pernas cruzadas está Irma do Biga (grande paixão de Édson Dino). O menininho, à direita é o saudoso Daniel, craque de bola, que morreu em um acidente em Brasília. Que pena Daniel...

O Flamenguinho de Muzambinho no "Estádio" Antonio Milhão, o Campão. Em pé, da esquerda para a direita: Paulo Guaraná (o genérico do Paulo Pingaiada), Carlinho Boca de Véia, Fominha, Lezinho, Camila, Amir, Alúcio e jogador não identificado. Agachados: Jairo Paçoca, Roberto do Juca, Maé, Tôti, César Bianchi e Pininho. Repare nas bananeiras, atrás, na foto. São da casa da dona Marta, esmerada costureira de dona Carmen, mãe de Milton Neves. Era do muro da casa da dona Marta que Miltinho e seus amigos assistiam os jogos. Ô saudade!!!