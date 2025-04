Sufoco corintiano para vencer o lanterna do Brasileiro...

O time pernambucano tirou o zero do placar no finalzinho da etapa inicial, com Sérgio Oliveira.

Mas logo aos 2 minutos de bola rolando do segundo tempo, tudo igual, gol de Memphis, que voltou a marcar aos 18, para alívio da torcida corintiana.

Mas os minutos finais foram aquela coisa, o Alvinegro se segurando para não sofrer o empate, pois o Sport partiu para o tudo ou nada.

Fato é que o treinador que chegar ao Corinthians (já está demorando para 'baterem o martelo' com Dorival Júnior), terá bastante trabalho, pois os 11 titulares dão conta do recado, mas quando algum suplente precisa entrar, a performance cai vertiginosamente.

Portanto, se não quiser passar por apertos neste Brasileiro, vai ter que ir ao mercado.

Mas, depois do balanço financeiro divulgado, fica difícil imaginar que haja coragem para buscar dinheiro onde não há...